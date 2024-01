Nuovo record per le temperature dell’Oceano, nel 2023 "primato" anche nel Mediterraneo

Giovedì 11 Gennaio 2024, 12:51

Nel 2023 le temperature oceaniche hanno segnato un nuovo record di riscaldamento delle acque, con un aumento del contenuto termico, della stratificazione e della salinità. Lo riporta lo studio "New Record Ocean temperatures and related climate indicators". Condotta da un team internazionale, la ricerca ha coinvolto scienziati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dell'ENEA. Le temperature oceaniche sono aumentate tra gli 8 e i 15 ZettaJoule rispetto al 2022, nel profondo strato tra 0 e 2000 metri. Il Mar Mediterraneo ha raggiunto il suo valore termico massimo registrato. Oltre al riscaldamento generale, anomalie nelle temperature superficiali dell'oceano sono attribuite a fluttuazioni termiche a breve termine dell'Oceano Pacifico dovute a La Niña ed El Niño dal maggio 2023. Queste variazioni influenzano il clima globale. Il Tirreno, in particolare, mostra un chiaro riscaldamento dal 2013, con un aumento record nel 2023. Lo studio, coordinato da IAP-CAS, è stato pubblicato su Advances in Atmospheric.