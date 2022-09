Bologna, 1 milione di incentivi per acquisto di bici elettriche

Martedì 13 Settembre 2022, 16:10

Bene le bici elettriche condivise, che vengono sempre più utilizzate sotto le Due Torri, ma a Bologna difficilmente si vedranno mai in circolazione, come accade invece in altre città italiane ed europee, i monopattini elettrici sharing. Dopo fluttuazioni e un crollo durante la pandemia, ora il servizio di e-bike sharing a Bologna, che rende disponibili 360 bici elettriche 24 ore su 24 (oltre a 2200 bici a pedalata muscolare) sta volando, con numeri di utilizzo importanti. A fare il bilancio è Simona Larghetti, consigliera comunale e delegata in città metropolitana per la mobilità ciclistica, in occasione della conferenza stampa di presentazione della Settimana europea della mobilità (16-22 settembre 2022). «Ora - dice - registriamo 3000 viaggi giornalieri solo per le bici elettriche del servizio di sharing, è un dato molto interessante per gli obiettivi che ci siamo dati - sottolinea - adesso il servizio è attivo anche in aeroporto». Ma all'orizzonte nessuna intenzione di ampliarlo ai monopattini elettrici, come confermato dall'assessora alla nuova mobilità Valentina Orioli: «Noi non pensiamo che sia un servizio adatto a una città come la nostra con 63 chilometri di portici - spiega Orioli - spazio che è interdetto tra l'altro all'uso delle biciclette e pensiamo che sarebbe ancor più difficile impedire l'uso dei monopattini sharing, abbiamo quindi scelto un principio di cautela». I monopattini privati, sottolinea, però, Larghetti non «vanno demonizzati, come fossero un nuovo nemico pubblico - aggiunge - secondo le ultime rilevazioni dell'osservatorio sulla sicurezza stradale metropolitano i monopattini riguardano solo 1,2% degli incidenti, che non sono gravi, quindi non esiste un problema monopattini da affrontare, ma rimane il grande tema dell'alta velocità sulle strade come causa di sinistri». L'amministrazione comunale da tempo sta lavorando all'installazione di nuovi velox: «Ci stiamo ancora lavorando, completata l'istruttoria, arriveranno novità», conferma Orioli.