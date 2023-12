Apple lancia Diario e l'ultimo aggiornamento iOS 17.2.1: cosa cambia

Lunedì 25 Dicembre 2023, 15:35

Apple ha rilasciato l'aggiornamento iOS 17.2.1, che risolve importanti problemi e viene consigliato a tutti gli utenti che, qualche giorno fa, avevano fatto conoscenza con l'ultima novità Apple. Con l'aggiornamento iOS 17.2, infatti, è stata introdotta la nuova app "Diario", che consente agli utenti di annotare momenti significativi e migliorare il benessere mentale. Questa versione include anche miglioramenti al tasto Azione e alla Fotocamera, oltre ad aggiornamenti di sicurezza. La funzionalità Diario offre suggerimenti intelligenti per raggruppare esperienze, filtri per trovare rapidamente annotazioni e notifiche programmate. Il tasto Azione ora può essere abbinato all'app Traduci, mentre la Fotocamera ha nuove funzionalità come i video spaziali e una messa a fuoco più rapida con il teleobiettivo. Altre migliorie riguardano iMessagge, il Meteo con nuovi widget e la possibilità di monitorare le precipitazioni. L'aggiornamento include anche miglioramenti per AirDrop, Apple Music, nuovi widget, inserimento automatico migliorato, nuovi layout per la tastiera, avviso per contenuti sensibili negli adesivi di Messaggi e supporto per i caricatori Qi2 su iPhone 13 e 14.