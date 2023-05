Gli Internazionali BNL di Tennis a Roma, ecco dove vederli in tv

Domenica 7 Maggio 2023, 09:53

Al via dal 10 maggio gli Internazionali BNL di Tennis a Roma, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati. L’ottantesima edizione degli Internazionali BNL di Tennis è pronta a partire. Ad accoglierla ci sarà il parco del Foro Italico di Roma. Dove vederli in tv? Sky Sports non solo trasmetterà i match, ma ogni giornata sarà arricchita dagli approfondimenti live dallo studio speciale di Sky al Foro Italico. Si possono seguire gli Internazionali anche tramite le piattaforme di streaming NOW TV e Tennistv.com. Su Supertennis e Cielo in chiaro gratuitamente Photo: Shutterstock Music: Korben

