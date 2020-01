Atp Cup, Australia in semifinale: battuta la Gran Bretagna dopo 8 ore di battaglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'è la prima semifinalista dell'di tennis. Dopo una maratona di 8 ore di gioco infatti la formazione guidata da Nick Kyrgios è riuscita a piegare ladiper 2-1. Emozioni a non finire nella Ken Rosewall Arena di Sydney, davanti a un pubblico impazzito per lo spettacolo in campo. Protagonista assoluto Kyrgios, un giocatore spesso criticato per le sue esuberanze , ma che ha trascinato i suoi al successo, prima vincendo il suo singolare contro Cameron Norrie per 6-2 6-2 e poi nella battaglia infinita in doppioin coppia con Alex De Minaur: sconfitta per 3-6 6-3 18-16 la coppia britannica formata da Murray eNell'altro singolare invece il Next Gen De Minaur era stato battuto daper 7-6 4-6 7-6 dopo quasi tre ore e mezza di gioco. La gara del doppio è stata epica con il drammatico finale del terzo set con i britannici che sprecano tre match point e alla fine si arrendono e vengono eliminati.