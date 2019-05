Follia Kyrgios: lancia in campo una sedia e viene squalificato Video

Non ce la fa a essere “normale” Nick Kyrgios. L'australiano, dopo aver riacciuffato il match contro Casper Ruud - il norvegese aveva vinto il primo set 6-3 e nel tie break del secondo è arrivato a un passo dal successo - portandolo al terzo si è fatto squalificare dal giudice di sedia per l'ennesiam follia in campo. Fortemente contrariato a un cambio di campo, l'australiano prima ha preso a calci una bottiglietta d'acqua appoggiata a terra e poi ha lanciato una sedia in campo. Immediata la decisione dell'arbitro: match vinto a tavolino per il Next Gen norvegese.



Ultimo aggiornamento: 15:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA