Sinner-Rublev 7-5 5-5 diretta. Secondo set, Sinner cede il servizio al decimo game alla quarta palla break

Jannik Sinner affonta il russo Andrey Rublev per un posto in finale nell'Atp 500 di Vienna (veloce indoor, montepremi 2.409.835 euro) e per consolidare ulteriormente la quarta posizione Atp. Il vincente affronterà Daniil Medvedev. Il russo, numero 3 del mondo e prima testa di serie, ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas, numero 7 del ranking Atp e 4 del seeding, con il punteggio di 6-4, 7-6 (8-6), in un'ora e 45 minuti.