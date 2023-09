Sinner, niente Coppa Davis con l'Italia: «Non sono riuscito a recuperare, tornerò presto»

Mancava soltanto l'annuncio ufficiale, è arrivato: Jannik Sinner non farà parte della spezione azzurra alla prossima Coppa Davis. Il tennista altoatesino, dopo la cocente eliminazione agli ottavi di finale degli US Open per mano di un ritrovato Zverev, ha deciso di prendersi una pausa per recuperare energie sia fisiche che soprattuto mentali. La partita contro Sasha ha lasciato più di uno strascico e la delusione era troppa per permettere a Sinner di rispondere al meglio alla chiamata del ct Volandri.

Sinner sconfitto da Zverev negli ottavi di finale degli US Open: l'italiano battuto al quinto set (il tedesco vola ai quarti)

«Sfortunatamente non ho avuto abbastanza tempo per recuperare dopo i tornei in America e purtroppo non potrò far parte della squadra a Bologna», ha scritto sul proprio profilo Twitter Sinner, «È sempre un onore giocare per il nostro paese e sono convinto di tornare in nazionale al più presto».

Un messaggio a cui ha poi aggiunto: «Un grosso in bocca al lupo ai ragazzi, ci vediamo».

Sfortunatamente non ho avuto abbastanza tempo per recuperare dopo i tornei in America e purtroppo non potrò far parte della squadra a Bologna. E’ sempre un onore giocare per il nostro paese e sono convinto di tornare in nazionale al più presto. — Jannik Sinner (@janniksin) September 7, 2023

Al suo posto il capitano azzurro convocherà Lorenzo Sonego e il giovane Matteo Arnaldi, che prenderà invece il posto dell'infortunato Matteo Berrettini: «Auguriamo a Jannik una pronta guarigione», ha commentato Volandri, «sappiamo quanto lui tenga alla Davis, lo ha già dimostrato. Rispettiamo la sua decisione, sono sicuro che lo avremo a disposizione in futuro. Matteo è stato ancora una volta molto sfortunato, si era messo a nostra completa disposizione, aspettava questo impegno con ansia perché sapeva che gli avrebbe fatto bene, aspettiamo anche lui per le prossime sfide».