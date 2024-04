Cagliari-Juventus: dove vederla i tv e streaming, probabili formazioni e orario

Cagliari-Juventus apre la trentatreesima giornata di Serie A. Le due squadre scendono in campo dopo la Lazio in vista della gara di Coppa Italia che ci sarà durante la settimana. Il torneo nazionale è l'ultimo per cui possono competere i bianconeri, che hanno visto sfumare il campionato a causa della crisi che li ha colpiti. Gli ultimi scivoloni hanno permesso al Milan di prendere il secondo posto in classifica e all'Inter di scappare in vetta. Una battuta di arresto per i nerazzurri è stata rappresentata proprio dal Cagliari che nell'ultimo fine settimana ha pareggiato 2-2 a San Siro. Vlahovic e compagni, invece, hanno pareggiato 0-0 contro il Torino.

