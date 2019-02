Rugby, terza giornata: la Francia batte la Scozia e risorge

Ultimo aggiornamento: 21:33

La Francia di Jacques Brunel è viva. Il messaggio che Guirado e compagni lanciano è forte e chiaro, in uno Stade de France che torna a essere fiero dei suoi bleus. Il match contro la Scozia che apre il terzo turno di Sei Nazioni finisce 27-10 (5-0 i punti) per i padroni di casa che, in classifica, superano proprio gli highlanders. Questi ultimi, a loro volta, devono rinunciare al ruolo di outsider tra Galles e Inghilterra. Per i transalpini anche ben quattro mete annullate (tre giustamente, la quarta un po' meno).Gli ospiti gestiscono maggior possesso, ma i galletti vanno spesso al doppio della velocità, trascinati tra l'altro da un Huget spettacolare. Sono decisamente più intraprendenti gli uomini dell'ex ct azzurro, anche se spesso spreconi, ma come non perdonare - mettiamo - la mediana Dupont-Ntamak: 41 anni in due.Un esempio di questa intraprendenza al 7', quando si vedono annullare una bella meta a Penaud per un tocco in avanti precedente di Dupont in ruck. Al 13', tuttavia, passano con Ntamack, in maglia numero 10, che finalizza una bella azione alla mano mandando in bambola la difesa scozzese. Trasforma Ramos che, cinque minuti dopo, dalla piazzola fa 10-0. Pochissima Scozia, che sul tabellino si affaccia soltanto per un piazzato di Laidlaw al 26', dopo averne sbagliato un altro poco prima.La superiorità francese è manifesta alla mezz'ora, quando, nonostante un giallo (forse troppo severo, per fallo professionale) a Huget, gli uomini in maglia bianca cancellano dal campo gli avversari. Eppure buttano alle ortiche un'altra meta, stavolta di Fickou, per un in avanti di Vahaamahina e, con Ramos, commettono un errore imbarazzante dalla piazzola.L'inizio della ripresa vede la Francia ancora più aggressiva e c'è la meta di Huget che si conferma immarcabile, mentre è inguardabile il tentativo di trasformazione di Ramos. Si gioca fino all'88' e gli ultimi tredici minuti sono ricchissimi di emozioni. C'è prima la terza meta annullata dal TMO, che riesce bene a decifrare un intrico di mani oltre la linea scozzese; poi la marcatura di Alldritt a conclusione di un maul imperioso. Price risponde segnando in velocità il momentaneo 20-10 (trasforma Adam Hastings, figlio del mitico Gavin). All'87' la quarta meta annullata: anche qui gran confusione, eppure si vede spuntare la mano di Alldritt, il quale comunque si ripete poco dopo per ottenere il bonus sempre nel parapiglia. Un bonus voluto, cercato e meritato.Si conclude con la trasformazione di Serin e il pubblico a cantare "La Marsigliese" in uno sventolio di tricolori blu-bianco-rossi che sembra il 14 luglio. Pace fatta con i tifosi; critiche e polemiche cancellate. La Francia è tornata.FRANCIA-SCOZIA 27-10 (10-3)Marcatori: 13' m Ntamack tr Ramos (7-0), 18' cp Ramos (10-0), 26' cp Laidlaw (10-3); 42' m Huget (15-3), 75' m Alldritt (20-3), 78' m Price tr Hastings (20-10), 88' m Alldritt tr Serin (27-10).Note - Cartellini: 28' giallo Huget. Calciatori: Ramos 2/4, Serin 1/2; Laidlaw 1/2, Hastings 1/1. Punti in classifica: Francia 5, Scozia 0.