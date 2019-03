Rugby, Italia: obbiettivo vittoria oggi contro la Francia all'Olimpico Diretta dalle 13.30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Di poco poco - appena 5 punti - è la Francia a essere favorita oggi alle 13.30 all'Olimpico contro gli azzurri davanti a oltre 50mila fedeli nell'ultimo turno del Sei Nazioni.Meglio così, anche se ci hanno pensato parecchio, i bookmaker, prima di distillare questo striminzito pronostico che scarica qualche responsabilità in più sui bleus, affamati di vittorie perché in piena crisi d'identità e di risultati da due stagioni, sbarcati a Roma con il solo scalpo della Scozia alla cintura e pessime figure con Galles e Irlanda rispetto alle prestazioni dell'Italia. Entrambi sono stati poi identicamente fracassati dalla magna Inghilterra.LEGGI ANCHE: Strage in Nuova Zelanda, capitan Parisse: «Choccato, tanti amici lì» LEGGI ANCHE: L'ex All Black, Craig Green dopo la strage di Christchurch: «Nazione forte e felice non ci faranno cambiare stile di vita» PRONOSTICI«Pronostici? Precedenti? Guardate, sinceramente non me ne importa nulla. A me e agli altri ragazzi, dai veterani Ghiraldini e Zanni al debuttante Marco Zanon, interessa solo e soltanto e unicamente vincere, battere la Francia», dice Sergio Parisse, il 35enne capitano che dopo i Mondiali autunnali in Giappone chiuderà la sua favolosa avventura ovale. Gli brillano gli occhi quando parla, e non solo perché la sfida con la Francia è per lui un colpo a cuore e stomaco da dieci anni, ovvero da quando guida lo Stade Francais a Parigi.Stesso disinteresse, nel suo sguardo, nei suoi gesti, per altre pur nobili accezioni calamitate al match odierno: è la 100ª partita dell'Italia nel Sei Nazioni nonché la 500ª nella storia del rugby azzurro dal 1929. Ben 71 di queste proprio contro i Galli, i primi fra le grandi potenze ovali a degnarci del confronto dal 1935. In palio, poi, il trofeo Garibaldi, il trofeo più pesante del mondo, e l'impalpabile e ignominioso cucchiaio di legno, scagliato contro chi perde tutte e 5 le partite.TROFEO GARIBALDIPer l'Italia sarebbe il 4° consecutivo, visto che siamo sprofondati a 21 sconfitte di fila, tutti dati consultabili anche sulla nuova piattaforma digitale Fanize messa a punto da Iquii e Fir.«Appunto, dopo tutti questi ko abbiamo una voglia di vincere che non ci lascia respirare», tuona ancora Parisse facendo eco a quanto detto in questi giorni dal ct O'Shea. La Francia, è vero, non sta bene come squadra, perché invece a prendere i singoli c'è ancora una certa qual differenza, ad esempio fra la matricola Marco Zanon, 21 anni, 1.89 per 90 kg, e Mathieu Bastareaud, 32 anni, 55 caps e 122 kg. E non gioca pilone, ma trequarti centro proprio davanti a Zanon. Che debutto! Occhio anche al pilone, lui sì, Demba Bamba, 20 anni, una scheggia di 118 kg.«Emozionante consegnare la prima maglia azzurra a Marco - racconta Parisse, che ne accumulate 137 - È elettrizzato come lo ero io nel 2002». La questione, alle solite, sarà di non ciccare i placcaggi perché contro l'8ª squadra al mondo ogni errore è punito con una meta. Poi, se il muro regge, gli azzurri di O'Shea, palla in mano, possono dire la loro: i bleus tendono a innervosirsi, a sfilacciarsi ed è allora che vanno colpiti, magari dopo averli impegnati con le cariche di ragazzoni come Negri, Steyn, Polledri e Sisi. Forza azzurri, allora: finora mai il pronostico è stato così stretto. Impegnati in battaglie di retrovia, va pure detto che oggi Galles, Inghilterra e Irlanda lottano ancora, beati loro, per la vittoria finale: che Torneo il Sei Nazioni.LE FORMAZIONIItalia: 15 Jayden Hayward, 14 Edoardo Padovani, 13 Marco Zanon, 12 Luca Morisi, 11 Angelo Esposito, 10 Tommaso Allan, 9 Tito Tebaldi, 8 Sergio Parisse (cap.), 7 Jake Polledri, 6 Abraham Jurgens Steyn, 5 Federico Ruzza, 4 David Sisi, 3 Tiziano Pasquali, 2 Leonardo Ghiraldini, 1 Andrea LovottiA disp. 16 Luca Bigi, 17 Cherif Traore’, 18 Simone Ferrari, 19 Alessandro Zanni, 20 Sebastian Negri, 21 Guglielmo Palazzani, 22 Ian McKinley, 23 Luca SperandioFrancia: 15 Maxime Medard, 14 Damian Penaud, 13 Mathieu Bastareaud, 12 Wesley Fofana, 11 Yoann Huget, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont, 8 Louis Picamoles, 7 Yacouba Camara, 6 Gregory Alldritt, 5 Paul Willemse, 4 Felix Lambey, 3 Demba Bamba, 2 Guilhem Guirado (cap.), 1 Etienne FalgouxA disp. 16 Camille Chat, 17 Dany Priso, 18 Dorian Aldegheri, 19 Paul Gabrillagues, 20 Arthur Iturria, 21 Baptiste Serin, 22 Camille Lopez, 23 Thomas RamosAllenatore Jacques BrunelDate: Saturday, March 16Arbitro: Matthew Carley (Inghilterra)LA SITUAZIONEQuinto e ultimo turno, Oggi (dirette DMax dalle 12.50): Italia-Francia alle 13.30; Galles-Irlanda alle 15.45; Inghilterra-Scozia alle 18. Classifica: 1) Galles p. 16 (+31); 2) Inghilterra p. 15 (+83); 3) Irlanda p. 14 (+19); 4) Francia p. 6 (-36); 5) Scozia p. 6 (-20); 6) Italia p. 0 (-77)