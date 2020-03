Coronavirus: Rugby 6 Nazioni, Italia-Inghilterra rinviata a data da destinarsi

Ultimo aggiornamento: 13:57

Rinviatadel 6 Nazioni di. La partita avrebbe dovuto disputarsi sabato 14 marzo allo stadio Olimpico di Roma ma a porte chiuse in seguito al Dpcm per contenere l'epidemia di Coronavirus. Organizzatori e federazioni interessate hanno optato per il rinvio a data da destinarsi.Per il match erano attesi nell'impianto sportivo della Capitale dai 60mila ai 70mila spettatori, 25mila dei quali inglesi, per un incasso record di quasi 2,5 milioni di euro. Le parti hanno tentato di salvaguardare anche l'indotto derivante alla città, stimato in 15-20 milioni di euro. La data di recupero della partita non è stata ancora stabilita.È la seconda partita del torneo Sei Nazioni del 2020 ad essere rinviata. Lo scontro tra Irlanda e Italia a Dublino di domani è stata infatti rimandata su richiesta delle autorità irlandesi e sempre a causa dell'allarme contagio.Entrambe le partite dovrebbero essere recuperate in autunno perché servono per definire il world ranking su cui basare il sorteggio dei Mondiali di Francia 2023.