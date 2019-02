O'Shea: «Miglioriamo gara dopo gara». Ghiraldini: «Orgoglioso di questa squadra»

Ultimo aggiornamento: 21:05

«Sono orgoglioso per l'impegno e lo spirito di questa squadra. Non potevo chiedere di più ai ragazzi. Certo, siamo stati un po' penalizzati nella loro metà campo per indisciplina ma davvero non potevo chiedere di più». Stanco e amareggiato,parla al termine della sua partita numero 102, la diciassettesima da capitano. A 34 anni ha giocato per tutta la partita, per portarsi la squadra sulle spalle.Alla fine di Italia-Irlanda non c'è nemmeno il punticino di bonus per sbloccare lo 0 in classifica e premiare la prima prestazione convincente di questo. Indisciplina e svarioni a parte. Come quello che manda Stockdale in meta direttamente da calcio d'invio: la madre di tutte le mete in prima fase. E delle figuracce ovali.«Colpa soprattutto del vento – secondo– Anche le rimesse laterali sono state condizionate dal vento. Comunque, nonostante tutto, si può essere orgogliosi di questa prestazione. L'indisciplina è un problema, ma siamo andati bene. Siamo stati anche sfortunati per aver perso Mbanda e Tuivaiti. Il punto di bonus? Non è un problema averlo mancato. Il gruppo migliora a ogni partita. Sono distrutto, ma dobbiamo andare avanti così».Per quanto riguarda l'arbitraggio di Jackson, «preferisco non parlarne. Sono orglioso di questa prova. Se trasformassimo questo livello di prestazione in abitudine sarebbe il massimo. Abbiamo commesso degli errori e se siamo stati carenti sul piano della disciplina non è stato certo per colpa dell'arbitro. Tra due settimane avremo una sfida difficile a Twickenham. Saliremo la nostra montagna».Infine tocca al bravo, al suo debutto da titolare: «Una partita dura, bisogna rivederla. Portiamo dalla nostra una buona performance, li abbiamo messi in difficoltà, ma in alcuni momenti avremmo dovuto essere più cinici. È stata preparata bene in settimana e si è visto. Peccato, però. Qualche dettaglio eseguito meglio avrebbe potuto portarci qualcosa di più».