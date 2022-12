Padel, a Torino le Cupra Fip Finals, Binaghi: «In arrivo grandi investimenti su giovani e centri tecnici, puntiamo a vincere»

Un finale di stagione ricco di appuntmenti per il Padel. Fino a domenica 18 dicembre, infatti, al Pala Gianni Asti presso il parco Ruffini, si disputerà l'evento conclusivo del Cupra Fip Tour, il circuito internazionale del padel da 125 tappe disputate in 25 Paesi. Le Finals, dopo due edizioni disputate in Sardegna, approdano a Torino: «È da circa un anno che avevamo il sogno di portare qui questo evento - sottolinea il presidente della Federazione Internazionale Padel, Luigi Carraro - il padel ha raggiunto numeri inimmaginabili, per queste finali sono arrivati circa 180 atleti da 18 paesi differenti, e in Italia il movimento sta crescendo di più rispetto alle altre nazioni. Questo per noi è il tour più importante, perché ci permette di rendere il padel uno sport globale».

Dal prossimo anno, la Federazione Italiana Tennis diventerà Federazione Italiana Tennis e Padel: «Ormai Torino e il Piemonte sono l'ombelico del nostro mondo - le parole del presidente della federazione italiana tennis e padel, Angelo Binaghi - ed è la prima volta che mi presento come presidente di tennis e padel: non deve essere soltanto un acronimo, ma è anche una questione sostanziale. Per rendere più popolare questo sport stiamo costruendo una televisione appostia. Faremo grandi investimenti sui giovani e sui centri tecnici: la linea sarà quella tenuta per il tennis, vogliamo vincere anche nel Padel».