Toninelli: «Torino scelta migliore, in CDM troveremo soluzione condivisa»

«Rimango personalmente dell'idea che quella di Torino sia la scelta migliore sotto tutti i punti di vista, soprattutto della convenienza economico e strutturale, vista l'esperienza passata, e che l'idea di tre città sia quanto meno caotica e difficilmente percorribile e anche la più costosa in termini di soldi pubblici». Così il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli a proposito della candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026. «Sono d'accordo con il vicepremier Di Maio - ha proseguito - quando dice che lo Stato non deve mettere soldi sulle Olimpiadi perché prima dobbiamo mettere in sicurezza migliaia di ponti strade, viadotti e gallerie che i precedenti governi hanno lasciato abbandonato, quindi, mi sembra più giusto mettere lì i soldi». «So che la Lega fa ragionamenti diversi faremo un giusto Consiglio dei ministri appena sarà possibile farlo e troveremo come in tutte le altre questioni troveremo una soluzione condivisa di maggioranza», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: 13:29

