New York, all'asta a dicembre il manifesto di De Coubertin che fece nascere le Olimpiadi

Quattordici pagine scritte in francese con una grafia elegante: è "il manifesto" originale della nascita delle Olimpiadi moderne, scritto nel 1892 dall'aristocratico francese Pierre de Coubertin, che delineava la sua volontà di far rivivere gli antichi giochi olimpici greci con una competizione sportiva internazionale, cosa che poi avvenne ad Atene nel 1896. In realtà si tratta del testo del discorso tenuto nel 1892 alla Sorbona di Parigi per il quinto anniversario dell'Associazione francese di atletica leggera e sarà battuto da Sotheby's a New York il 18 dicembre. Base d'asta, tra 700.000 e 1.000.000 di dollari.



De Coubertin in questo documento, come spiega Sotheby's in un comunicato, ha fornito anche una sorta di studio sullo stato dell'atletica leggera in ermania, Svezia, Regno Unito, Francia e in altre parti del mondo, per dimostrare che lo sforzo atletico non era più principalmente rivolto solo nel campo dell'addestramento militare, ma si era evoluto nella ricerca di eccellenza individuale con benefici sia personali che sociali.

Due anni dopo aver tenuto il discorso alla Sorbona, de Coubertin fondò il Comitato Olimpico Internazionale nel 1894. Il suo discorso servì anche da fondamento della missione del comitato.Nel 1896 i moderni Giochi Olimpici debuttarono ad Atene e l'ammonimento di de Coubertin, ovvero che il futuro dello sport sarebbe stato «democratico e internazionale», si dimostrò premonitore e duraturo.



Richard Austin, responsabile del dipartimento Libri e manoscritti di Sotheby's ha dichiarato: «Il manifesto dei Giochi Olimpici rappresenta uno dei documenti più importanti registrati nella storia dello sport e della cultura. I moderni Giochi Olimpici sono una delle, se non la più importante esperienza umana condivisa globalmente e rappresentano una convinzione universale che non ha eguali in nessun altro evento sportivo o comparabile. Il manifesto proclama coraggiosamente una visione moderna e progressista dell'umanità e l'affermazione senza tempo di de Coubertin continua a risuonare oggi nel suo fondamento di unità».

