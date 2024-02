Marcello Lippi torna, ma non in panchina: il suo documentario al cinema dal 26 febbraio

Giovedì 22 Febbraio 2024, 17:25

Torna Marcello Lippi, ma al cinema: è in uscita "Adesso vinco io", documentario firmato da Paolo Geremei e Simone Herbert Paragnani che sarà nelle sale da lunedì 26 a mercoledì 28 febbraio. Viareggio e la pasticceria di famiglia, la leadership da giocatore nella Samp e ilmatrimonio con la moglie, Simonetta, figlia del presidente del Genoa. Poi la scalata dalle squadre toscane al Napoli post-Maradona riportato in Europa e poi finalmente la Juve della triade Moggi-Bettega-Giraudo con cui vincerà tutto. Compresa l'agognata Champions League del 1996. Nel film la commozione per il filmato di Vialli che alla rimpatriata per i 75 anni del mister più amato da Gianluca già mostra a compagni e allenatore i segni di una malattia che non perdonava più. Eppoi il rapporto col figlio Davide e il vincolo inscindibile - oltre che con la vittoria - con la famiglia. L'apoteosi, neanche a dirlo, quella coppa del mondo vinta nel 2006 quando un pezzo d'Italia non voleva gli azzurri al mondiale, visto che erano i giorni di Calciopoli che finirono per lambire proprio Davide (il tutto - aggiungiamo noi - per colpire indirettamente proprio Lippi senior, grande amico di Moggi, tra i protagonisti del film).

«Il calcio mi piace tutto. Non è un mondo perfetto, ci sono dei difetti, ma lo amo

allo stesso modo».

«È stata una soddisfazione che qualcuno abbia pensato di

ripercorrere tutte le tappe più importanti della mia carriera -

commenta Lippi - dal punto di vista del mio percorso

professionale e della mia famiglia, in ogni aspetto. Mi ha fatto

molto piacere». Adesso vinco io - Marcello Lippì, prodotto da

On Production e Master Five Cinematografica con Rai Cinema, e distribuito da Lucky Red

traccia, tra pubblico e privato, un ritratto del 'mister'

viareggino, classe 1948, cinque volte campione d'Italia con la

Juventus (con cui ha conquistato, fra le altre, anche la

Champions League e la Coppa Intercontinentale), commissario

tecnico della nazionale italiana (dal 2004 al 2006 e dal 2008 al

2010), che ha guidato l'Italia alla vittoria della Coppa del

Mondo FIFA 2006. Un percorso costruito con filmati di famiglia,

immagini d'archivio, il dialogo con Lippi, le interviste a

un'ondata di protagonisti del calcio (tra gli altri, Ivano

Bordon, Zinedine Zidane, Francesco Totti, Christian Vieri,

Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Alessandro Del Piero,

Adriano Galliani, Marco Materazzi), insieme ad altri amici,

ammiratori, colleghi, componenti della sua famiglia. L'«adesso

vinco io» del titolo è il principio dal quale l'allenatore è

partito in ogni nuova avventura professionale. "Ho vinto tanto perché avevo grandi giocatori, ma sempre anche perché tutti si sono mostrati dediti all'interesse collettivo. Vialli è un esempio in questo: era la star della Juve e correva il doppio degli altri. Non avevo studiato e per fare qualcosa di importante nella vita ho pensato che allenare potessere essere una strada".

In un film che non è mai fiction come ricordano Geremei e Paragnani si evidenzia l'elemento carismatico che questo allenatore ha saputo portare anche nell'esperienza in Cina dove con il Guangzhou ha vinto tre titoli cinesi e una Champions d'Asia.

