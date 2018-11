Moto Gp, Marquez: «Una vittoria a Valencia è il modo migliore per chiudere la stagione»

«Ovviamente non ci sarà la pressione dello scorso anno quando il titolo era ancora in palio, ma la mia mentalità sarà esattamente la stessa perché voglio chiudere la stagione nel migliore dei modi». Sono le parole del campione del mondo della MotoGp, Marc Marquez, alla vigilia dell'ultima prova stagionale nel Gp di Valencia. «È stato grandioso poter festeggiare il titolo mondiale giorni fa nella mia città natale con famiglia, amici e i fan club, adesso sono pronto a celebrare la vittoria a Valencia con tutti i tifosi -prosegue il campione spagnolo della Honda-. Siamo veramente molto vicini dal conquistare il titolo a squadra, faremo di tutto per farcela e ottenere la 'tripla coronà importante per noi e per il team; sarebbe la maniera migliore per chiudere l'anno. Non voglio perdere il momento, proverò dunque a restare concentrato, come sempre, e a lottare per la vittoria».

