Carlos Sainz e Marc Marquez insieme...sul set della "Casa di carta"

L'alta velocità li accomuna, a Carlos Sainz e Marc Marquez, ma non solo. Spagnoli entrambi, uno di Madrid, l'altro di Cervera, paese della Catalogna, amanti dei motori, uno pilota Ferrari e Formula 1, l'altro è stato campione del mondo per anni in MotoGp, con la sua Honda, uno tifa Real, l'altro Barcellona. Ed entrambi sono appassionati della "Casa di carta", la serie tv (spagnola) che da anni tiene incollati allo schermo milioni di fan in tutto il mondo. E che, in questa stagione che si sta registrando, li vedrà come protagonisti. Perché è proprio questa la novità: i due piloti saranno parte del cast che assalterà la Banca di Spagna, proprio come successe a un altro campione dello sport Neymar.

