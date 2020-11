MERCEDES 10 e lode

Nel circuito intitolato a Enzo Ferrari conquistano l’ennesima doppietta e arpionano di fatto due titoli mondiali: Costruttori e Piloti. In sette anni hanno vinto 14 titoli mondiali e 100 Gran Premi. Numeri, non parole.



HAMILTON 9,5

Una gara mostruosa, dove si è ribellato alla strategia del box che gli voleva far fare il pit stop troppo presto. Ha demolito psicologicamente e in pista Bottas a suon di giri veloci. Ora con 120 punti di vantaggio su Verstappen è praticamente già campione del mondo.

KVYAT 8

Sparito Gasly, ci ha pensato il russo a tenere alto l’onore del team di Faenza sulla pista di casa. Un quarto posto legittimato dal sorpasso ai danni di Leclerc all’esterno. Chissà se basta per la riconferma.

RICCIARDO 8

Ormai è abbonato al podio. Una gara superba, è stato bravo a resistere agli attacchi di tanti avversari. Mezzo voto in più perché ha convinto Hamilton sul podio a bere lo champagne dalla sua scarpa sudata e puzzolente...

VETTEL 7,5

Anche se ha finito solo 12° ha compiuto la più bella gara dell’anno. Sempre veloce, a un certo punto si era issato nelle prime posizioni complici i pit stop. Ma la sua corsa è stata distrutta dall’errore del team che al pit stop lo ha tenuto fermo 10 secondi di troppo. Poteva finire settimo.

LECLERC 6,5

Non una delle sue gare più incisive, anche se alla fine si è ritrovato quinto. Ha guidato bene ma non aggressivo come al solito. Condizionato anche da un pit stop molto anticipato per motivi di strategia.

BOTTAS 6

L’unica cosa buona che ha fatto è stata la partenza in testa. Poi si è sciolto come neve al sole. Ha preso un detrito della Ferrari che ha danneggiato la sua auto, ma ha compiuto anche tanti errori di guida.

GIOVINAZZI 6

Sufficienza piena per Antonio che ha finito a punti (10°). E compiuto un primo giro mostruoso: da ventesimo in griglia a 14°, con sei sorpassi nelle prime otto curve. Il modo migliore per festeggiare il rinnovo del contratto Alfa.

FERRARI 5

Anche se i progressi sul ritmo gara sono confermati, la squadra ha compiuto una sfilza di errori tattici. Ha fermato troppo presto Leclerc al 14° giro, ha sbagliato il pit stop su Vettel al 40° giro rovinandogli la corsa e forse poteva improvvisare un cambio gomme a Leclerc nel finale invece di lasciarlo in balia degli avversari con gomme dure.

RUSSELL 3

Gli inglesi lo definiscono un potenziale campione del mondo ma lui è riuscito ad andare a sbattere a muro nel finale sotto safety car mentre scaldava le gomme! Sarà anche veloce, ma è inaffidabile!

© RIPRODUZIONE RISERVATA