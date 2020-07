© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSTAPPEN 10Per come si è svolta la gara il suo secondo posto vale una vittoria. Scattava settimo ma dopo due curve sul bagnato era già terzo. È l’unico che ha resistito al ritmo indiavolato di Hamilton limitando il distacco finale a meno di 9”.MECCANICI RED BULL 10Il voto lo meritano gli uomini del team, non la macchina. 20 minuti prima del via Verstappen era virtualmente fuori corsa per aver sbattuto nel giro di formazione. I meccanici sono riusciti nei minuti prima del via a sostituire la sospensione sinistra e a consentirgli di partire.HAMILTON 9Ha raccolto bottino pieno: pole position, gara tutta in testa, vittoria e giro veloce nell’ultimo passaggio della corsa. Ha doppiato tutti fino al sesto classificato. Però a correre sempre da solo non si divertirà...STROLL 9È considerato un figlio di papà che è in F1 solo perché il padre miliardario ha comprato per lui la Racing Point. Ma in Ungheria questo 21enne canadese si è meritato gloria e il quarto posto guidando con grinta. Nessuno si scandalizzerà più se il team sacrificherà Perez e non lui per fare posto a Vettel nel 2021.MAGNUSSEN 7Il vichingo della Haas ha avuto un colpo di genio: mentre tutti partivano con le intermedie, lui prima del via ha sostituto le gomme da bagnato con le slick. Così nei primi giri si è trovato in grande vantaggio. Alla fine ha raccolto i punti del 10° posto mentre in una gara normale la macchina non gli avrebbe permesso granché.VETTEL 7La Ferrari l’ha già licenziato ma intanto è lui che raccoglie qualche punto iridato per la squadra, non Leclerc. Il sesto posto finale è il massimo che la scarsa competitività dell’auto gli poteva permettere.LECLERC 5Una gara scialba fuori dalla zona punti in cui non ha funzionato nulla. Neppure la strategia, in teoria eccellente, di montare al primo stop le soft invece delle medie. Lui non si capacita di come la sua Ferrari mangiasse le gomme, quella di Vettel no. E se fosse lo stile di guida?FERRARI 4Due Ferrari doppiate a fine gara non accadeva dalla notte dei tempi. Nonostante le cure aerodinamiche, la SF1000 non migliora. È risultata 1”2 al giro più lenta delle Mercedes e ha un assetto che non dà confidenza ai piloti.