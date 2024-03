Gp Australia, orario e dove vederlo in diretta (e in differita): Verstappen deve guardarsi dalla Ferrari di Sainz

C'è sempre una Ferrari in prima fila, ma nella seconda piazzola. La prima, nelle tre qualifiche fino ad ora disputate in questo scorcio di stagione, è di proprietà di Max Verstappen al volante della sua fida Red Bull-Honda. Se a Sakhir e Jeddah è stato Charles Leclerc a partire a fianco dell'olandese, a Melbourne la prima fila se l'è meritata Carlos Sainz. Pur affaticato e fuori forma considerando l'intervento chirurgico a cui si è dovuto sottoporre a Jeddah, per appendicite, saltando così l'appuntamento in Arabia Saudita, Sainz ha saputo trarre il meglio dalla sua SF-24 e addirittura ha affermato che se fosse stato nel suo stato fisico abituale, avrebbe firmato la pole. Verstappen, al suo fianco mentre Sainz pronunciava queste parole, non ha fatto una piega. Leclerc scatterà soltanto quinto, per via di un paio di errori che il monegasco continua a commettere di tanto in tanto. La seconda fila è per il temibile Sergio Perez con la seconda Red Bull. Il messicano ha sempre permesso al team diretto da Christian Horner di firmare una doppietta nei precedenti due appuntamenti vinti da Verstappen. Poi, attenzione a Lando Norris e alla sua McLaren-Mercedes, quarto tempo e possibile mina vagante.

Orario e dove vederlo

Il Gran Premio scatterà alle 5 di mattina e lo si potrà seguire in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K oltre che su Now TV.

Le repliche sono previste alle ore 10, alle 14 e alle 20 su Sky Sport F1, alle 14 anche in chiaro su TV8