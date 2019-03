Montemelò, Vettel il più veloce nell'ultima giornata

Si sono conclusi i test della Formula 1 sul circuito catalano del Montmelò e Sebastian Vettel con la Ferrari e Lewis Hamilton su Mercedes hanno fatto segnare i migliori tempi nella quarta e ultima giornata. Il tedesco alla guida della SF90 ha preceduto di soli 3 millesimi il rivale (1'16«221 per il primo, 1'16»224 per il secondo), entrambi utilizzando le gomme morbide C5. Per Vettel la sessione pomeridiana si è conclusa anzitempo a causa di un problema elettrico che lo ha lasciato appiedato in pista, mentre le campione del mondo in carica ha approfittato delle ultime tornate per cercare la prestazione. Alle loro spalle, il più vicino è stato il compagno di squadra di Hamilton Valtteri Bottas (1'16«561), mentre sotto il muro dell'1'17» sono scesi anche il tedesco Huelkenberg (Renault, 1'16«843), il russo Kvyat (Toro Rosso, (1'16»898) e lo spagnolo Sainz (McLaren, 1'16«913). Più staccati gli altri piloti, tra i quali l'ex ferrarista Raikkonen con l'Alfa Romeo (1'17»239) che ha fatto meglio anche dell'olandese Verstappen sulla Red Bull (1'17«709), il quale però ha usato le gomme intermedie. Chiusi i test a Barcellona, otto giorni in tutto, i team torneranno al lavoro nelle rispettive sedi per preparare la prima gara della stagione, il Gp d'Australia, in programma il 17 marzo a Melbourne.

Ultimo aggiornamento: 18:38

