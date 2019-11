Formula 1, Mercedes senza Wolff in Brasile, prima volta dal 2013

Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha deciso di rinunciare alla trasferta in Brasile, dove domenica si svolgerà il penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. «Sarà la prima gara dal 2013 alla quale non sarò presente», ha fatto sapere il manager del team che si è già aggiudicato il titolo piloti e quello costruttori e che ha preferito concentrarsi sul lavoro in vista delle prossime stagioni. «È una gran cosa potermi permettere di farlo e sapere che comunque il team rappresenterà la stella a tre punte al meglio sia in pista sia fuori». © RIPRODUZIONE RISERVATA