Formula 1, a Monaco Verstappen vince e supera Hamilton in classifica. 2° Sainz, 3° Norris

Max Verstappen vince il Gran Premio di Formula 1 del Principato di Monaco. L'olandese della Red Bull ha preceduto sul traguardo la Ferrari di Carlos Sainz e la McLaren di Lando Norris. Soltanto 7° il campione in carica, il britannico Lewis Hamilton a bordo della sua Mercedes, 10° Antonio Giovinazzi con la Alfa Romeo. Fuori gara, invece, il ferrarista monegasco Charles Leclerc, che non è partito, e Valtteri Bottas (Mercedes) ritirato. Con questa vittoria Verstappen passa in testa alla classifica mondiale.

La gran giornata della Red Bull è completata dal quarto posto di Sergio Perez, che fino all'ultimo ha provato a insidiare il terzo gradino del podio a Norris. Quinto un redivivo Sebastian Vettel, alla guida dell'Aston Martin, sesto un sorprendente Pierre Gasly a bordo dell'Alpha Tauri e ancora più inatteso settimo posto del campione del mondo in carica Lewis Hamilton, oggi mai davvero in gara. La top ten è completata dall'ottavo posto di Lance Stroll con la seconda Aston Martin e dal nono di Esteban Ocon con l'Alpine.

