Lewis Hamilton alla Ferrari, due giorni fa l’indizio in una foto (e la profezia di Leclerc)

Il possibile approdo di Lewis Hamilton alla Ferrari ha scioccato il mondo della Formula 1, con i tifosi che non si aspettavano una notizia simile in avvio di giornata. L'indiscrezione ha fatto il giro del web e in poco tempo ha scatenato tutti gli appasisonati, che sono andati a cercare indizi nel passato o possibili uscite che facessero capire qualcosa. In pochi hanno notato, però, l'indizio della stessa scuderia italiana, che in un post ha anticipato la situazione nel comunicato che ufficializzava la partnership con Peroni.

Lewis Hamilton alla Ferrari? Dai record di Schumacher (battuti) a icona della moda: chi è il pilota più vincente della storia della F1

Gli indizi

L'indizio della Ferrari sul possibile arrivo di Hamilton a Maranello non era stato inserito nel testo, ma nella foto. Nella grafica utilizzata, dove ci sono vari gadget della Rossa e la bottiglia del marchio di birra al centro, oltre a un portachiavi argentato, c'è anche una macchinina da corsa vintage. Proprio quest'ultima è rossa, ma ha un particolare importante: ha il numero 44, lo stesso che Hamilton utilizza nelle gare di Formula 1.

Un colpo d'occhio che poteva passare come indizio dell'affare, così, come la risposta di Leclerc a una domanda sulle qualità del suo futuro compagno di squadra. Dopo la curiosità dell'intervistatore, infatti, il monegasco si è girato e con un certo imbarazzo ha salutato Hamilton.

Un gesto che in quel momento non aveva destato alcun sospetto, mentre alcuni tifosi sui social hanno cominciato ad attribuirgli un significato speciale.