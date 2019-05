Libere Montecarlo, incidente per Vettel: vettura danneggiata

Incidente per Sebastian Vettel nelle terze prove libere del Gp di Montecarlo. Il tedesco della Ferrari ha perso il controllo della sua SF90 ed è andato a sbattere contro le barriere alla Sainte Devote, danneggiando la sospensione anteriore sinistra della sua monoposto. Dopo l'ingresso in pista della virtual safety-car, per consentire le operazioni di recupero della macchina di Vettel, le prove sono riprese senza il ferrarista. © RIPRODUZIONE RISERVATA