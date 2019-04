F1, diretta Gran Premio di Baku: Bottas in testa davanti ad Hamilton e Vettel

Gran premio di, in Azerbaigian. Cambia la griglia di partenza. L'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen è stata infatti sanzionata e retrocessa ai box per la partenza. Il finlandese dell'Alfa partirà quindi dalla pit lane a causa della flessione dell'ala anteriore della monoposto oltre i 5mm consentiti dal regolamento. In questo modo il ferrarista Charles Leclerc scatterà dall'ottavo posto in griglia.LA DIRETTA DEL GRAN PREMIO