Wolverhampton-Tottenham, una bodycam in campo sui giocatori nel riscaldamento

Sabato 11 Novembre 2023, 12:20

Giornata storica per il mondo del calcio e per la Premier League. Al via l'esperimento che vedrà i giocatori di Wolverhampton e Tottenham indossare una bodycam durante il riscaldamento. Queste piccole telecamere, praticamente invisibili e leggerissime, saranno applicate su un "fratino" indossato sotto la divisa da gioco dei giocatori. Grazie a un piccolo foro sulla maglietta, le telecamere seguiranno i movimenti e i dialoghi tra i calciatori, offrendo ai telespettatori una prospettiva unica dalle azioni sul campo.

Segui Wolverhampton-Tottenham in diretta