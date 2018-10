Unipomezia, Spaziani: «Dobbiamo uscire da questo momento no»

L'Unipomezia continua a non racimolare i 3 punti in trasferta. Anche nella gara contro il Campus Eur non è riuscita in questo intento anche se i rossoblù hanno sfiorato il primo successo lontano dalle mura amiche visto che sono andati due volte in vantaggio per poi essere ripresi in altrettante occasioni senza dimenticare le due reti annullate che hanno lasciato l'amaro in bocca. Il centrocampista Alessandro Spaziani si sofferma su questo particolare periodo: «Sì, ieri siamo partiti sicuramente bene, in settimana avevamo preparato la partita in una certa maniera cercando al tempo stesso la massima concentrazione. Anche ieri ci sono stati annullati due gol di cui uno, se non entrambi, che potevano essere regolari. Poi abbiamo avuto altre occasioni ed è stato bravo il loro portiere. Personalmente vedo il bicchiere mezzo vuoto, è arrivato un pareggio che chiaramente non ci soddisfa e dobbiamo uscire da questo momento al più presto».

Ultimo aggiornamento: 20:14

