Una situazione sempre più incerta per l'Almas Roma

L'Almas Roma è fanalino di coda del girone A del campionato di Eccellenza. L'ultima della classe finora ha conquistato 3 vittorie, 4 pareggi e 19 sconfitte. Nel prossimo turno di campionato l'ultima della classe riposerà. Inoltre l'Almas Roma finora ha realizzato 23 gol (peggiore score del campionato) mentre per quanto concerne i gol subiti ha raccolto la palla in fondo per ben 59 volte (peggiore retroguardia del campionato). Tra l'Almas Roma e la penultima in classifica, il Montalto (20 punti) ballano sette punti di differenza e la situazione per il fanalino di coda del campionato di Eccellenza si fa sempre più critica ed incerta.

