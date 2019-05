Team Florida, conferme per Porfiri e Rossi

Il Team Nuova Florida ha concluso alla grande il proprio campionato, conquistando una meritata promozione in Serie D, al termine di una cavalcata entusiasmante. Continua la programmazione della prossima stagione in casa Team Nuova Florida. Dopo i rinnovi di Giordani, Tamburlani e Scardola, il club biancorosso ha definito l'accordo con il jolly Francesco Porfiri, impiegato quest'anno sia come centrocampista che come difensore, e con l'attaccante classe '96 Daniel Rossi, anch'egli artefice un ottimo campionato con la casacca biancorossa. Altre due conferme importanti dunque per il Team Nuova Florida targato Serie D.

