Supercoppa Italiana resta a quattro squadre: ecco quando e dove si gioca

Dopo alcuni dubbi legati a un calendario sempre più fitto (da qui la famosa richiesta di Juventus, Milan e Inter di passare da 20 a 18 squadre in serie A, proposta osteggiata dalle medio-piccole), l’assemblea di Lega serie A ha deciso: la Supercoppa Italiana è confermata con il format a quattro squadre, che tanto nei mesi scorsi aveva fatto discutere. Si giocherà nel gennaio 2025 (forse il 3 e il 4 le semifinali e il 7 la finale), anche se in quel periodo le squadre qualificate in Champions dovranno giocare le due partite del girone (saranno otto e non più sei con il nuovo torneo), in Arabia Saudita. Si qualificano, ricordiamo, la vincente dello scudetto, la vincente della Coppa Italia, la seconda classificata in campionato e la finalista della Coppa Italia. Se le due squadre che arrivano dalla Coppa Italia dovessero coincidere con le prime due in A, allora si qualificherebbero la terza ed eventualmente la quarta. Al momento, però, non c’è questa possibilità. Inter e Milan sono le prime due in campionato ma sono già state eliminate dalla Coppa Italia: in nerazzurri a dicembre agli ottavi, sconfitti dal Bologna, mentre i rossoneri sono stati buttati fuori a gennaio dall’Atalanta, nei quarti di finale.

