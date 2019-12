Serie A, due turni a Pandev e Maksimovic

Due giornate di squalifica per Goran Pandev (Genoa) e Nikola Maksimovic (Napoli): queste le decisioni del giudice sportivo di Serie A dopo la 15ma giornata di andata di Serie A. Un turno di stop invece per Agudelo (Genoa), Cuadrado (Juventus), Dawidowicz (Verona), Cistana (Brescia), Kurtic (Spal), Lucioni (Lecce), Mancini (Roma), Petriccione (Lecce), Pjanic (Juventus) e Rog (Cagliari). Ammenda di 10mila euro per il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, «per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, aprendo la porta della sala predisposta, espresso una critica all'operato del Var». Il club orobico è stao anche multato di altri 10mila euro a titolo di responsabilità diretta (e altri 3 mila per lancio di oggetti in campo).





