Calendario Serie A 2021/22: tutte le giornate della prossima stagione. Scarica il pdf

Messi da parte gli Europei, il calcio italiano torna a parlare di Serie A. È stato presentato il calendario per la prossima stagione: saranno 38 giornate, la prima si giocherà tra il 21 e il 22 agosto, l'ultima il 22 maggio. Si inizia subito con match caldi: la nuova Roma di Mourinho verrà messa alla prova dalla Fiorentina all'Olimpico. La Lazio di Sarri invece giocherà contro l'Empoli, ex squadra del tecnico. Inter e Milan andranno contro le due di Genova: i nerazzurri di Simone Inzaghi a San Siro sfideranno il Genoa, il Milan invece andrà a Marassi contro la Sampdoria. Il Napoli sarà in casa contro il Venezia, neopromossa in Serie A. La Juventus andrà a Udine.

Il calendario della Serie A 2021-2022

1^ GIORNATA

Bologna-Salernitana; Cagliari-Spezia; Empoli-Lazio; Verona-Sassuolo; Inter-Genoa; Napoli-Venezia; Roma-Fiorentina, Sampdoria-Milan; Torino-Atalanta; Udinese-Juventus.

2^ GIORNATA

Atalanta-Bologna; Fiorentina-Torino; Genoa-Napoli; Hellas Verona-Inter; Juventus-Empoli; Lazio-Spezia; Milan-Cagliari; Salernitana-Roma; Sassuolo-Sampdoria; Udinese-Venezia

3^ GIORNATA

Atalanta-Fiorentina; Bologna-Hellas Verona; Cagliari-Genoa; Empoli-Venezia; Milan-Lazio; Napoli-Juventus; Roma-Sassuolo; Sampdoria-Inter; Spezia-Udinese; Torino-Salernitana

4^ GIORNATA

Empoli-Sampdoria; Genoa-Fiorentina; Hellas Verona-Roma; Inter-Bologna; Juventus-Milan; Lazio-Cagliari; Salernitana-Atalanta; Sassuolo-Torino; Udinese-Napoli; Venezia-Spezia.

5^ GIORNATA

Atalanta-Sassuolo; Bologna-Genoa; Cagliari-Empoli; Fiorentina-Inter; Milan-Venezia; Roma-Udinese; Salernitana-Hellas Verona; Sampdoria-Napoli; Spezia-Juventus; Torino-Lazio

6^ GIORNATA

Empoli-Bologna; Genoa-Hellas Verona; Inter-Atalanta; Juventus-Sampdoria; Lazio-Roma; Napoli-Cagliari; Sassuolo-Salernitana; Spezia-Milan; Udinese-Fiorentina; Venezia-Torino

7^ GIORNATA

Atalanta-Milan; Bologna-Lazio; Cagliari-Venezia; Fiorentina-Napoli; Hellas Verona-Spezia; Roma-Empoli; Salernitana-Genoa; Sampdoria-Udinese; Sassuolo-Inter; Torino-Juventus

8^ GIORNATA

Cagliari-Sampdoria, Empoli-Atalanta, Genoa-Sassuolo, Juventus-Roma, Lazio-Inter, Milan-Hellas Verona, Napoli-Torino, Spezia-Salernitana, Udinese-Bologna, Venezia-Fiorentina.

9^ GIORNATA

Atalanta-Udinese, Bologna-Milan, Fiorentina-Cagliari, Hellas Verona-Lazio, Inter-Juventus, Roma-Napoli, Salernitana-Empoli, Sampdoria-Spezia, Sassuolo-Venezia, Torino-Genoa.

10^ GIORNATA

Cagliari-Roma, Empoli-Inter, Juventus-Sassuolo, Lazio-Fiorentina, Milan-Torino, Napoli-Bologna, Sampdoria-Atalanta, Spezia-Genoa, Udinese-Hellas Verona e Venezia-Salernitana.

11^ GIORNATA

Atalanta-Lazio, Bologna-Cagliari, Fiorentina-Spezia, Genoa-Venezia, Hellas Verona-Juventus, Inter-Udinese, Roma-Milan, Salernitana-Napoli, Sassuolo-Empoli e Torino-Sampdoria.

12^ GIORNATA

Cagliari-Atalanta, Empoli-Genoa, Juventus-Fiorentina, Lazio-Salernitana, Milan-Inter, Napoli-Hellas Verona, Sampdoria-Bologna, Spezia-Torino, Udinese-Sassuolo e Venezia-Roma

13^ GIORNATA

Atalanta-Spezia, Bologna-Venezia, Fiorentina-Milan, Genoa-Roma, Hellas Verona-Empoli, Inter-Napoli, Lazio-Juventus, Salernitana-Sampdoria, Sassuolo-Cagliari e Torino-Udinese.

14^ GIORNATA

Cagliari-Salernitana, Empoli-Fiorentina, Juventus-Atalanta, Milan-Sassuolo, Napoli-Lazio, Roma-Torino, Sampdoria-Hellas Verona, Spezia-Bologna, Udinese-Genoa e Venezia-Inter

15^ GIORNATA

Atalanta-Venezia, Bologna-Roma, Fiorentina-Sampdoria, Genoa-Milan, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Spezia, Lazio-Udinese, Salernitana-Juventus, Sassuolo-Napoli e Torino-Empoli.

16^ GIORNATA

Bologna-Fiorentina, Cagliari-Torino, Empoli-Udinese, Juventus-Genoa, Milan-Salernitana, Napoli-Atalanta, Roma-Inter, Sampdoria-Lazio, Spezia-Sassuolo e Venezia-Hellas Verona

17^ GIORNATA

Fiorentina-Salernitana, Genoa-Sampdoria, Hellas Verona-Atalanta, Inter-Cagliari, Napoli-Empoli, Roma-Spezia, Sassuolo-Lazio, Torino-Bologna, Udinese-Milan e Venezia-Juventus

18^ GIORNATA

Atalanta-Roma, Bologna-Juventus, Cagliari-Udinese, Fiorentina-Sassuolo, Lazio-Genoa, Milan-Napoli, Salernitana-Inter, Sampdoria-Venezia, Spezia-Empoli e Torino-Hellas Verona

19^ GIORNATA

Empoli-Milan, Genoa-Atalanta, Hellas Verona-Fiorentina, Inter-Torino, Juventus-Cagliari, Napoli-Spezia, Roma-Sampdoria, Sassuolo-Bologna, Udinese-Salernitana e Venezia-Lazio

20^ GIORNATA

Atalanta-Torino; Bologna-Torino; Fiorentina-Udinese; Juventus-Napoli; Lazio-Empoli; Milan-Roma; Salernitana-Venezia; Sampdoria-Cagliari; Sassuolo-Genoa; Spezia-Hellas Verona.

21^ GIORNATA

Cagliari-Bologna, Empoli-Sassuolo, Genoa-Spezia, Hellas-Salernitana, Inter-Lazio, Napoli-Sampdoria, Roma-Juventus, Torino-Fiorentina, Udinese-Atalanta, Venezia-Milan

22^ GIORNATA

Atalanta-Inter, Bologna-Napoli, Fiorentina-Genoa, Juventus-Udinese, Milan-Spezia, Roma-Cagliari, Salernitana-Lazio, Sampdoria-Torino, Sassuolo-Hellas-Verona, Venezia-Empoli.

23^ GIORNATA

Cagliari-Fiorentina, Empoli-Roma, Genoa-Udinese, Hellas Verona-Bologna, Inter-Venezia, Lazio-Atalanta, Milan-Juventus, Napoli-Salernitana, Spezia-Sampdoria, Torino-Sassuolo.

24^ GIORNATA

Atalanta-Cagliari, Bologna-Empoli, Fiorentina-Lazio, Inter-Milan, Juventus-Hellas Verona, Roma-Genoa, Salernitana-Spezia, Sampdoria-Sassuolo, Udinese-Torino e Venezia-Napoli.

25^ GIORNATA

Atalanta-Juventus, Empoli-Cagliari, Genoa-Salernitana, Hellas Verona-Udinese, Lazio-Bologna, Milan-Sampdoria, Napoli-Inter, Sassuolo-Roma, Spezia-Fiorentina e Torino-Venezia

26^ GIORNATA

Bologna-Spezia, Cagliari-Napoli, Fiorentina-Atalanta, Inter-Sassuolo, Juventus-Torino, Roma-Hellas Verona, Salernitana-Milan, Sampdoria-Empoli, Udinese-Lazio e Venezia-Genoa

27^ GIORNATA

Atalanta-Sampdoria, Empoli-Juventus, Genoa-Inter, Hellas Verona-Venezia, Lazio-Napoli, Milan-Udinese, Salernitana-Bologna, Sassuolo-Fiorentina, Spezia-Roma, Torino-Cagliari

28^ GIORNATA

Bologna-Torino, Cagliari-Lazio, Fiorentina-Hellas Verona, Genoa-Empoli, Inter-Salernitana, Juventus-Spezia, Napoli-Milan, Roma-Atalanta, Udinese-Sampdoria, Venezia-Sassuolo

29^ GIORNATA

Atalanta-Genoa, Fiorentina-Bologna, Hellas Verona-Napoli, Lazio-Venezia, Milan-Empoli, Salernitana-Sassuolo, Sampdoria-Juventus, Spezia-Cagliari, Torino-Inter, Udinese-Roma

30^ GIORNATA

Bologna-Atalanta, Cagliari-Milan, Empoli-Hellas Verona, Genoa-Torino, Inter-Fiorentina, Juventus-Salernitana, Napoli-Udinese, Roma-Lazio, Sassuolo-Spezia, Venezia-Sampdoria

31^ GIORNATA

Atalanta-Napoli, Fiorentina-Empoli, Hellas Verona-Genoa, Juventus-Inter, Lazio-Sassuolo, Milan-Bologna, Salernitana-Torino, Sampdoria-Roma, Spezia-Venezia, Udinese-Cagliari

32^ GIORNATA

Bologna-Sampdoria, Cagliari-Juventus, Empoli-Spezia, Genoa-Lazio, Inter-Hellas Verona, Napoli-Fiorentina, Roma-Salernitana, Sassuolo-Atalanta, Torino-Milan, Venezia-Udinese

33^ GIORNATA

Atalanta-Hellas Verona, Cagliari-Sassuolo, Fiorentina-Venezia, Juventus-Bologna, Lazio-Torino, Milan-Genoa, Napoli-Roma, Sampdoria-Salernitana, Spezia-Inter, Udinese-Empoli

34^ GIORNATA

Bologna-Udinese, Empoli-Napoli, Genoa-Cagliari, Hellas Verona-Sampdoria, Inter-Roma, Lazio-Milan, Salernitana-Fiorentina, Sassuolo-Juventus, Torino-Spezia, Venezia-Atalanta

35^ GIORNATA

Atalanta-Salernitana, Cagliari-Hellas Verona, Empoli-Torino, Juventus-Venezia, Milan-Fiorentina, Napoli-Sassuolo, Roma-Bologna, Sampdoria-Genoa, Spezia-Lazio, Udinese-Inter

36^ GIORNATA

Fiorentina-Roma, Genoa-Juventus, Hellas Verona-Milan, Inter-Empoli, Lazio-Sampdoria, Salernitana-Cagliari, Sassuolo-Udinese, Spezia-Atalanta, Torino-Napoli, Venezia-Bologna

37^ GIORNATA

Bologna-Sassuolo, Cagliari-Inter, Empoli-Salernitana, Hellas Verona-Torino, Juventus-Lazio, Milan-Atalanta, Napoli-Genoa, Roma-Venezia, Sampdoria-Fiorentina, Udinese-Spezia

38^ GIORNATA

Atalanta-Empoli, Fiorentina-Juventus, Genoa-Bologna, Inter-Sampdoria, Lazio-Hellas Verona, Salernitana-Udinese, Sassuolo-Milan, Spezia-Napoli, Torino-Roma, Venezia-Cagliari