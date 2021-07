Da Emerson Palmieri a Locatelli: ecco gli azzurri che cambieranno maglia

Martedì 13 Luglio 2021, 17:49 - Ultimo aggiornamento: 18:19

Protagonisti in campo e sul calciomercato. Sono sempre loro, i freschi campioni d'Europa, i più "chiacchierati" del momento in Italia e all'estero. E se il Psg si sfrega le mani per Donnarumma a zero (e il cui arrivo è previsto per mercoledì), è la Juventus a pregustare il prossimo colpo azzurro con l'atteso acquisto di Locatelli.

APPROFONDIMENTI IL NUOVO PORTIERE Rui Patricio sbarca a Fiumicino IL NUOVO PORTIERE Rui Patricio è sbarcato a Roma: oggi le visite CALCIOMERCATO Lazio, Kamenovic raggiunge Auronzo CALCIOMERCATO Inter, Bellerin vuole lasciare l'Arsenal

L'accordo con il centrocampista classe '98 è blindato: tre milioni di euro a stagione, più bonus, per i prossimi quattro o cinque anni. Ma ora va ridotta la distanza col Sassuolo che ha ricevuto un'offerta dell'Arsenal, scritta, sui 40 milioni di euro. In settimana, ricordiamolo, è previsto un nuovo contatto tra l'ad Carnevali e il dg Cherubini. Il club bianconero ha l'obbligo di avvicinarsi alla quota fissata dai neroverdi, con una nuova offerta cash sui 35 milioni di euro in aggiunta ad una contropartita. Fagioli, Frabotta e Rovella i nomi che i bianconeri intendono giocarsi per blindare definitivamente l'affare e accogliere il regista richiesto da Allegri.

Sbarca Girouid

Anche Emerson Palmieri cambierà maglia. L'esterno italo-brasiliano, classe '94, è in stretto contatto con Spalletti. I due si conoscono dai tempi di Roma e ora vogliono tornare a lavorare insieme, a Napoli. Sirene di mercato anche per Raspadori, nel mirino dell'Inter di Simone Inzaghi. Nei piani dei neroverdi, però, l'attaccante dovrà rimanere in Emilia almeno per un'altra stagione. Va, poi, chiarito il futuro di Bellotti che è in scadenza 2022, e definito quello di Insigne. Come è noto, la trattativa per il rinnovo del capitano azzurro è rallentata da un rapporto non proprio idilliaco con De Laurentiis.

A proposito di attaccanti, è confermato l'arrivo di Giroud per giovedì. Il bomber francese, classe '86, firmerà un contratto con il Milan da circa 3,5 milioni di euro a stagione dopo le consuete visite mediche.