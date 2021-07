Roma, ecco il calendario: il derby il 29/9. La 1° giornata contro la Fiorentina, l'Inter a dicembre

Mercoledì 14 Luglio 2021, 20:23

Pronti via la Roma di Mourinho affronterà la Fiorentina di Italiano (22 agosto), in carriera lo Special One ha ottenuto 4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte con i viola. Partita che non sarà replicata il 6 gennaio (prima di ritorno) in cui i giallorossi affronteranno il Milan a San Siro (l’andata il 31 ottobre). Dalla seconda alla quinta Salernitana, Sassuolo, Hellas Verona e Udinese, il derby arriverà il 29 settembre alla sesta giornata in cui la Lazio giocherà in casa, il ritorno è previsto alla 30° giornata il 20 marzo. Il big match contro il Napoli sarà il 24 ottobre (9° giornata), il ritorno il 16 marzo (33° giornata), quello contro l’Inter il 5 dicembre (16° giornata) e il ritorno sarà 24 aprile (34° giornata). Il 17 ottobre la Roma volerà a Torino dove affronterà la Juventus (8° giornata), sempre in trasferta il 19 dicembre toccherà all’Atalanta (ritorno il 6 marzo).

APPROFONDIMENTI NUOVI ARRIVI Roma, senti Rui Patricio: «Mourinho? Un sogno IL NUOVO PORTIERE Rui Patricio sbarca a Fiumicino LA CENA Roma, cena di squadra e relax a Trigoria

Ecco tutte le partite della Roma

1a giornata (22 agosto): Roma-Fiorentina

2a giornata (29 agosto): Salernitana-Roma

3a giornata (12 settembre): Roma-Sassuolo

4a giornata (19 settembre): Verona-Roma

5a giornata (22 settembre): Roma-Udinese

6a giornata (26 settembre): Lazio-Roma

7a giornata (3 ottobre): Roma-Empoli

8a giornata (17 ottobre): Juventus-Roma

9a giornata (24 ottobre): Roma-Napoli

10a giornata (27 ottobre): Cagliari-Roma

11a giornata (31 ottobre): Roma-Milan

12a giornata (7 novembre): Venezia-Roma

13a giornata (21 novembre): Genoa-Roma

14a giornata (28 novembre): Roma-Torino

15a giornata (1 dicembre): Bologna-Roma

16a giornata (5 dicembre): Roma-Inter

17a giornata (12 dicembre): Roma-Spezia

18a giornata (19 dicembre): Atalanta-Roma

19a giornata (22 dicembre): Roma-Sampdoria

20a giornata (6 gennaio): Milan-Roma

21a giornata (9 gennaio): Roma-Juventus

22a giornata (16 gennaio): Roma-Cagliari

23a giornata (23 gennaio): Empoli-Roma

24a giornata (6 febbraio): Roma-Genoa

25a giornata (13 febbraio): Sassuolo-Roma

26a giornata (20 febbraio): Roma-Verona

27a giornata (27 febbraio): Spezia-Roma

28a giornata (6 marzo): Roma-Atalanta

29a giornata (13 marzo): Udinese-Roma

30a giornata (20 marzo): Roma-Lazio

31a giornata (3 aprile): Sampdoria-Roma

32a giornata (10 aprile): Roma-Salernitana

33a giornata (16 aprile): Napoli-Roma

34a giornata (24 aprile): Inter-Roma

35a giornata (1 maggio): Roma-Bologna

36a giornata (8 maggio): Fiorentina-Roma

37a giornata (15 maggio): Roma-Venezia

38a giornata (22 maggio): Torino-Roma