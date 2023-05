Semifinali di Champions, stasera l'Euroderby tra Milan e Inter

Mercoledì 10 Maggio 2023, 12:23 - Ultimo aggiornamento: 12:25

(LaPresse) Si chiusa sull'1-1 la sfida del Bernabeu tra Real Madrid e Manchester City, prima semifinale d'andata di Champions League. Le reti di Vinicius per i Blancos nel primo tempo e nella ripresa il pareggio di De Bruyne, Stasera luci accese a San Siro per l'Euroderby Milan-Inter. Stadio sold out, con il record di incassi di oltre 10 milioni di euro. Tra i rossoneri non dovrebbe farcela Leao infortunato. Attesa per il provino decisivo: al suo posto, altrimenti, Saelemaekers. Formazione fatta in casa nerazzurra: aavanti la coppia Lautaro Martinez-Dzeko. A centrocampo sorpasso di Brozovic su Calahnoglu. Fischio d'inizio alle 21, arbitra lo spagnolo Manzano.