Flavio Cobolli batte Shelton in 3 set e approda ai quarti a Ginevra: sfiderà Shevchenko

Flavio Cobolli avanza nel Ginevra Open e stacca il pass per i quarti di finale del torneo svizzero. L'azzurro ha battuto in 3 set l'americano classe 2002 Ben Shelton (4-6, 7-6, 6-2), dando una prova di maturità. In precedenza aveva sconfitto il russo Karatsev nei sedicesimi di finale, non concedendo neppure un set.

Il tennista romano ha rimontato lo statunitense (quarta testa di serie del tabellone) dopo aver sofferto parecchio nel primo set. Sotto 4-2 nel secondo, si rialza quando sembrava ormai ko. Reazione è da campione: trova il controbreak del 4-4 e vince al tie-break. Nel terzo set si scioglie e si sbarazza di Shelton (n°15 del ranking Atp). Per Cobolli è la prima vittoria contro un numero 15 del mondo, un successo che potrà dargli molti stimoli per il proseguo del torneo.

Quarti di finale Ginevra Open: Cobolli sfida Shevchenko

L'azzurro avanza nell'Atp 250 di Ginevra e si giocherà i quarti di finale contro il kazako Aleksandr Shevchenko che oggi ha avuto la meglio su Emil Ruusuvuori.

Il match è in programma giovedì 23 maggio con orario ancora da definire.