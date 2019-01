Seconda sconfitta consecutiva dell'Albalonga. Lanusei vittorioso per 1-4

Poker pesantissimo della capolista Lanusei rifilato all’Albalonga di Fulvio D’Adderio, che non riesce a sfruttare il fattore campo e tra le mura amiche del Pio XII perde 4-1 subendo così la seconda sconfitta consecutiva. Dopo la tanto contestata vittoria per 1-0 contro l’Avellino, il tecnico dei castellani cade sotto i colpi di Tenkorang, autore di una doppietta, Demontis e Ladu su rigore, rendendo vano l’unico gol segnato da Succi espulso nel finale così come lo stesso tecnico.

Ultimo aggiornamento: 16:38

