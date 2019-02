Sassari Latte Dolce, Bianchi: «Prepariamo al meglio la partita contro l'Avellino»

Il Sassari Calcio Latte Dolce, fermato ad Anagni nell'ultimo turno di campionato, sta aumentando i propri giri nel motore e già prepara sia mentalmente che fisicamente al prossimo match di campionato contro i lupi d'Irpinia dell'Avellino. All'esperto centrocampista sassarese Daniele Bianchi, uno dei pilastri della mediana e del gruppo del Sassari calcio Latte Dolce, il compito di fare il punto della situazione in casa biancoceleste a due giorni dalla sconfitta subita sul campo del Città di Anagni e con lo sguardo già rivolto al prossimo impegno di campionato, la sfida di domenica (ore 15) ai lupi d'Irpinia dell'Avellino: «Che valore ha la sconfitta di Anagni? Il valore di chi sa che la sconfitta fa parte del calcio: c’è rabbia ma bisogna saperla gestire, così come accade per la gioia dopo le vittorie. Noi valutiamo il nostro percorso di crescita, e l’equilibrio fa parte del nostro essere: queste sono le indicazioni della società e dello staff, noi siamo contenti di dover pensare solamente a preparare al meglio la prossima partita. Ora abbiamo la possibilità di tornare immediatamente a giocare, di giocare una partita stimolante, addirittura contro l’Avellino che, oggettivamente, non appartiene storicamente a questa categoria».

Ultimo aggiornamento: 18:45

