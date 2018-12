Pareggio casalingo per il Sassari Latte Dolce che non va oltre un secco 1-1 contro la Vis Artena: al vantaggio ospite di Tozzi che è alla seconda rete in due presenze, risponde Douker per il pareggio dei padroni di casa. Gara combattuta che ha visto le due squadre affontarsi a viso aperto senza che nessuna delle due riuscisse a prendere il sopravvento.

Ultimo aggiornamento: 18:00

