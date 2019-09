Sarri soddisfatto: «Siamo cresciuto, ho visto la vera Juve»

Sarri non recrimina ma si accontenta. E' addirittura soddisfatto. «Una partita decisamente positiva perché abbiamo fatto una partita vera, siamo cresciuti molto. Ma c'è l'aspetto negativo, perché c'era la sensazione che avevamo la partita in mano e pareggiarla così lascia l'amaro in bocca». Maurizio Sarri legge così il 2-2 della Juventus in casa dell'Atletico Madrid, nella gara inaugurale della Champions. «Abbiamo segnato e la squadra si è mostrata viva - le parole del tecnico dei bianconeri ai microfoni di Sky -, dispiace, siamo un pò leggeri su azioni prevedibili». Ultimo aggiornamento: 19 Settembre, 00:00





