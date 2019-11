Roma, Pau Lopez: «Stiamo crescendo e nei prossimi tre mesi miglioreremo ancora»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra i protagonisti della rinascita giallorossa c’è, il portiere prelevato dal Betis e che in pochi mesi è diventato un punto di riferimento per la squadra: «Siamo una squadra che sta crescendo. È vero che nelle prime partite abbiamo incassato molti gol, ma stiamo imparando e miglioreremo nei prossimi due o tre mesi». Ecco le parole del portiere alla vigilia del match di Europa League contro il Borussia il Borussia Monchengladbach.«Siamo una squadra che sta crescendo. È vero che nelle prime partite abbiamo incassato molti gol, stiamo imparando e miglioreremo nei prossimi due o tre mesi. Sono arrivati tanti calciatori nuovi, è questione di tempo. Dobbiamo vincere giocando bene, stiamo crescendo ogni partita e credo che questa sia la strada giusta».«Ho giocato con i piedi nel Betis, sono cresciuto nell’Espanyol ma lì non giocavo così. Il mister Setien mi ha aiutato a crescere, se sono andato in Nazionale è grazie a lui».«Ho sempre pensato che le squadre italiane siano molto forti. È una competizione che mi piace, è importante sia per me che per tutta la squadra. Pensiamo partita per partita, non abbiamo nessun obiettivo adesso, ma vedremo a che punto saremo a fine stagione».«Non studio nessuno, mi piace imparare da tutti i portieri. Quello più forte? Difficile parlare di uno solo, per me Oblak e Ter Stegen sono più avanti di altri portieri».«Quando sono arrivato avevo detto di voler imparare l’italiano velocemente perché penso che sia più facile per integrarmi in città e nella squadra. I primi due mesi che sono arrivato con Claudio (il traduttore del club ndc) ho fatto lezioni quasi ogni giorno, grazie a lui parlo così veloce e bene l’italiano».«Provo ad aiutare la squadra, da fuori sembra rischioso quello che facciamo ma non lo è quanto la gente pensa. A me piace giocare così, mi diverto di più»