Milanese: «Non dormirò dopo questo esordio». Fonseca: «Brava Roma, mi sei piaciuta»

"Sono felice, è andata bene. Non credo che dormirò". Contento il baby Milanese, che Fonseca ha fatto esordire in una sfida di Europa League (la prima è con assist a Pedro). Felice il ragazzo, felici tutti, da Mayoral, che ha segnato una doppietta a Fonseca, che festeggia la manita al Cluj. “È la serata che sognavo. Mi serve tempo, ma sento la fiducia di squadra e mister”, le parole dell'attaccante spagnolo. "Mi aspettavo una gara difficile. In Europa il Cluj ha fatto buoni risultati e sono tre volte campioni di Romania. Siamo entrati molto bene, abbiamo avuto un atteggiamento molto serio: la squadra mi è piaciuta molto. Ha la sensazione che ci sia ancora un po’ di diffidenza verso questa squadra? Penso alla squadra e a quello che sorbiamo fare per migliorare. Stiamo migliorando, la squadra sta giocando bene ed è in fiducia: il resto per me non è importante", l'analisi di Fonseca.

