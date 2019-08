Roma, curiosità e aneddoti sulle avversarie di Europa League

Ultimo aggiornamento: 15:22

Girone complicato quello dei giallorossi in, rispetto alle squadre che popolano la competizione. Il gruppo J della(posizionata in prima fascia) è composto dal(seconda fascia), l’Istanbul(terza fascia) e gli austriaci del(quarta fascia).I tedeschi hanno chiuso lalo scorso campionato quinti in classifica a 55 punti, appena 3 dal Leverkusen quarto. Quest’anno la loro stagione è cominciata il 9 agosto con la Coppa di Germania (1-0 contro lo Sandhausen), attualmente hanno disputato due partita di Bundesliga rimediando un pareggio contro lo Schalke 04 (0-0) e una vittoria in casa del Magonza (3-1). Tra i giocatori che potrebbero creare qualche problema agli attaccanti giallorossi c’è sicuramente Matthiascentrale difensivo del ’94, arrivato nel 2017 dal Dortmund con all’attivo 245 presenze in carriera. Un club che ha un debole per i cognomi importanti: in estate è approdato Marcus, il figlio del difensore campione d’Europa e del Mondo con la Francia, mentre hanno perso dopo 5 anni Thorgan(anche lui figlio d’arte) trasferitosi al Dortmund.Tornerà a casa Cengiz, è stato proprio l’Istanbul Başakşehir a venderlo alla Roma due anni fa. Nel club turco ha totalizzato 43 presenze, fino ad oggi la squadra allenata da Buruk ha totalizzato 0 punti in campionato. Curiosità: nella società nuova di zecca fondata nel 1990 milita Stefano, attaccante romano scoperto a 19 anni da Zbigniewnei campetti di Promozione e con il Colosseo tatuato sul fianco destro. Gli ultimi sorteggiati sono gli austriaci del, squadra della Carinzia, terzi in Bundesliga austriaca con 3 vittorie e 2 sconfitte. Non hanno mai affrontato formazioni italiane né sono andati oltre il preliminare di Europa League.