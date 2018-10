Le due facce di un bomber: spento in campionato, devastante in Europa

Una volta è da voto 4, una da 8. Non è da lui, ma quest’anno è così: prendere o lasciare. Qualcuno lascerà, ma di sicuro Di Francesco, questo Edin Dzeko, lo prende, eccome, anche se si diverte a punzecchiarlo («come è andato Edin? Se avesse fatto gol alla Spal sarebbe stato meglio»). I numeri parlano chiaro, al di là dei sorrisi o dei bronci: 7 i gol fin qui, ora è a quota 22 gol in 52 gare in Champions League e alla 38esima in 86 gare Uefa. Con quello a Under, gli assist sono 3.



Andiamo avanti: sono 10 i gol di Edin nelle ultime 8 gare di Champions, 2 al Cska, 1 allo Shakhtar, 2 al Barcellona, 2 al Liverpool e 3 al Viktoria Plzeň. Con quella con il Cska, Dzeko tocca le centocinquanta presenze con la maglia giallorossa sommando tutte le competizioni. I gol totali sono 80. Poi dici: prendere o lasciare? Roba da matti. Ultimo aggiornamento: 23:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA