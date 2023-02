Roberto Baggio, la dedica emozionante della figlia Valentina: «Ogni istante impagabile»

Valentina Baggio ha voluto scrivere sui social tutto l'amore per papà Roberto. Il "Divin Codino", infatti, ha compiuto oggi 56 anni. Quale migliore occasione per la figlia per mostrare tutta la sua ammirazione e il suo affetto per l'uomo che ha fatto la storia del calcio italiano. Valentina Baggio si è affidata ai suoi canali ufficiali social, in particolare Instagram, per raccogliere parole importanti condivise da migliaia di persone. Ecco quello che ha scritto per il suo papà Roberto Baggio: «A te che mi hai insegnato a pensare, fare e sentire tutto con il cuore. A te che sei il mio migliore amico e la persona con cui più volentieri passo il mio tempo, che sia in silenzio o per giocare a carte. A te che sei un tesoro prezioso e ogni istante con te è impagabile».