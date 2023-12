Roberto Baggio: «I numeri 10 oggi sono sempre più rari. Il rigore sbagliato contro il Brasile? Ancora mi tormenta»

Il numero 10 è per sempre, anche quando, come Roberto Baggio, l'addio al mondo del calcio è ormai cosa fatta. «Ora ce ne sono di meno, sono un genere in via di estinzione», ha detto in un colloquio con Walter Veltroni per il Corriere della Sera in cui ha risalito le tappe della vita calcistica in un percorso fatto di trionfi e dolori che hanno plasmato la sua straordinaria carriera.