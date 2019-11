© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabrizio Anselmi lascia la panchina della Pro Calcio Tor Sapienza. Il tecnico romano, artefice della storica promozione in Serie D del club gialloverde dopo 40 anni, ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni in seguito al pesante ko per 4-1 nello scontro salvezza con il Ladispoli che ha fatto scivolare la compagine capitolina al terzultimo posto in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte). Le ultime quattro sconfitte consecutive (contro Vis Artena, Trastevere, Aprilia Racing e appunto Ladispoli) nelle quali i gialloverdi hanno subito 15 gol diventando la peggior difesa del girone G con 34 reti al passivo, sono state decisive ai margini della scelta di Fabrizio Anselmi, che è arrivato alla scelta di salutare il Tor Sapienza lasciando comunque un ricordo indelebile nella storia della società gialloverde, con una memorabile cavalcata nella scorsa stagione nel girone B di Eccellenza vinto al termine di un grande percorso. Per quanto riguarda il sostituto di Anselmi, il nome favorito per la panchina è Claudio Solimina, ex tecnico di Eretum Monterotondo, Ladispoli e Unipomezia. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe avere degli sviluppi decisivi nelle prossime ore con Solimina che sta valutando attentamente la proposta ricevuta dal presidente Massimo Armeni.